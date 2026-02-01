Ladri entrano in casa sequestrano e minacciano una donna con una spranga | tentata rapina ad Arezzo

Questa sera ad Arezzo dei ladri sono entrati in una casa e hanno sequestrato una donna, minacciandola con una spranga. I banditi hanno tentato di svaligiare l’abitazione, ma sono stati disturbati e sono fuggiti prima di riuscire a portare via qualcosa. La donna è uscita illesa, ma sotto shock. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire quanto accaduto.

