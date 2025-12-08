Trovato morto al Parco Solari | senzatetto vittima del freddo
Milano, 8 dicembre 2025 – E' stato trovato morto questa mattina alle 8 un uomo di 55 anni, originario dello Sri Lanka, senza fissa dimora, al parco di via Solari a Milano. A notare il cadavere, che non ha segni di violenza ed è morto probabilmente per cause naturali, è stato un uomo che stava portando a spasso il suo cane. Il corpo era riverso su un letto di foglie, in una zona alberata del paco cittadino, vicino a un tavolo da pic-nic in legno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori del 118. Sono in corso gli accertamenti del caso da parte della Scientifica, ma con tutta probabilità si tratta di una vittima del freddo, cui è risultata fatale la notte d’inverno passata all’aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Primo piano | Il fratello non lo sentiva da una settimana: 74enne trovato morto sul divano di casa - facebook.com Vai su Facebook
Versilia, ex ambulante trovato morto in casa: chi è la vittima Vai su X
Trovato moto al Parco Solari: senzatetto vittima del freddo - A scoprire il cadavere, in mattinata, un uomo che stava portando a spasso il cane ... Si legge su ilgiorno.it