Ragazzo di 27 anni investito da un coetaneo alla guida di una Porsche all'Eur | morto sul colpo

Un ragazzo di 27 anni è stato investito mentre attraversava la strada da un coetaneo alla guida di una Porsche. Il giovane è morto sul colpo a causa della violenza dell'impatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ragazzo 27 anni investitoTravolto da una Porsche: muore un ragazzo di 27 anni - Alla guida un 28enne, sottoposto ad accertamenti all’ospedale Sant’Eugenio. Segnala msn.com

