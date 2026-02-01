Ragazza denuncia di essere stata violentata in stazione a Milano

Una giovane donna ha denunciato di essere stata violentata nella stazione centrale di Milano. L’episodio ha immediatamente suscitato attenzione e preoccupazione nella città, portando alla luce ancora una volta il problema della sicurezza nelle aree pubbliche. La donna si è rivolta alle forze dell’ordine, e ora si attende che vengano avviate le indagini per identificare l’autore e fare chiarezza sui fatti.

Una giovane donna ha denunciato di essere stata violentata nella stazione centrale di Milano, in un episodio che ha scosso la città e acceso un dibattito su sicurezza e protezione degli spazi pubblici. L'incidente è avvenuto in serata, in un'area poco frequentata del binario, dove la ragazza si trovava per cercare un treno in partenza. Secondo quanto riferito, è stata aggredita da un uomo che l'ha trascinata in un corridoio secondario della stazione, dove ha subito violenza sessuale. Il presunto aggressore si è allontanato subito dopo il fatto, lasciando la vittima traumatizzata e in stato di shock.

