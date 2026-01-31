Mi hanno stuprata ragazza denuncia di essere stata violentata davanti alla stazione di Porta Garibaldi

Una ragazza ha raccontato di essere stata violentata davanti alla stazione di Porta Garibaldi. La giovane ha descritto attimi di paura e terrore, poi ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorsi e l’hanno portata d’urgenza alla clinica Mangiagalli. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Interminabili attimi di terrore, poi la richiesta d'aiuto. Infine le sirene dell'ambulanza e la corsa alla Mangiagalli.Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata in piazza Sigmund Freud a Milano (davanti alla stazione di Porta Garibaldi) nella notte tra mercoledì e giovedì 29.

