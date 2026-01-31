Mi hanno stuprata ragazza denuncia di essere stata violentata davanti alla stazione di Porta Garibaldi

Da milanotoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza ha raccontato di essere stata violentata davanti alla stazione di Porta Garibaldi. La giovane ha descritto attimi di paura e terrore, poi ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorsi e l’hanno portata d’urgenza alla clinica Mangiagalli. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Interminabili attimi di terrore, poi la richiesta d’aiuto. Infine le sirene dell’ambulanza e la corsa alla Mangiagalli.Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata in piazza Sigmund Freud a Milano (davanti alla stazione di Porta Garibaldi) nella notte tra mercoledì e giovedì 29.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

