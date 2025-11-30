Ragazza denuncia di essere stata violentata in centro a Milano

L'episodio in via Crocefisso, nei pressi di un locale, poco prima delle 3 di notte. Bloccato un ragazzo di 22 anni incensurato: è stato denunciato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ragazza denuncia di essere stata violentata in centro a Milano

