Furti a raffica nelle case è allarme ladri | potenziati i pattugliamenti

A Calvisano si registra un aumento dei furti nelle abitazioni, con episodi che hanno generato preoccupazione tra i residenti. In risposta, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli e i pattugliamenti sul territorio, cercando di garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori situazioni di rischio. La situazione evidenzia l’importanza di adottare misure di tutela e di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza domestica.

Non c'è stato nemmeno il tempo di archiviare le festività natalizie che a Calvisano è scattato l'allarme ladri. Negli ultimi giorni, infatti, il paese è stato interessato da una vera e propria raffica di tentativi di furto e intrusioni nelle abitazioni private, episodi che hanno generato paura e.

