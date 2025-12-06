Arrestata a Cremona la banda di ladri specializzati in furti in villa anche all' estero

Le indagini sono partite a seguito di un colpo messo a segno in pieno centro città il 21 novembre scorso, quando era stata svaligiata una profumeria. Il gruppo aveva agito con grande rapidità e professionalità, rubando nel giro di pochi minuti materiale per circa 60mila euro (video della Polizia di Stato).

#Squadramobile Cremona ha arrestato 4 persone accusate di furti. Le indagini hanno accertato che la banda è responsabile di numerosi fatti commessi non solo in Italia ma anche in altri Paesi europei #essercisempre #6dicembre

