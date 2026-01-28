Olimpiadi confermati a Milano gli agenti Ice che il governo sperava di evitare Tajani rassicura | Non sono le SS Ma la città si mobilita contro gli sgherri di Trump

La decisione di confermare gli agenti Ice a Milano ha scosso la città. Nonostante le rassicurazioni di Tajani, che ha detto che non sono le SS, molti cittadini si sono mobilitati contro la presenza di questi agenti, considerati così come vengono percepiti. Il governo aveva sperato di evitare questa situazione, ma Washington ha deciso di andare avanti, ignorando le richieste italiane.

Una supplica a vuoto. Perché, come raccontato ieri da La Notizia, se il governo ha cercato fino all’ultimo di convincere gli Usa a non inviare gli sgherri di Trump, Washington non ha sentito ragioni e ha tirato dritto. Confermando l’arrivo delle squadracce di Minneapolis, per bocca dei responsabili del dipartimento: “durante i Giochi olimpici, il servizio di sicurezza interna dell’Ice sosterrà il servizio di sicurezza diplomatica del dipartimento di Stato degli Stati Uniti, così come il Paese ospitante, per valutare e mitigare i rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali”. “Ovviamente non svolgono attività di applicazione delle ll’immigrazione in un Paese straniero”, ha poi spiegato la portavoce del dipartimento Tricia McLaughlin, evidenziando come gli agenti “supporteranno” il servizio di sicurezza diplomatica statunitense ai Giochi, sebbene “tutte le operazioni di sicurezza restano sotto autorità italiana”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi, confermati a Milano gli agenti Ice che il governo sperava di evitare. Tajani rassicura: “Non sono le SS”. Ma la città si mobilita contro gli sgherri di Trump Approfondimenti su Olimpiadi Milano Agenti Ice a Milano-Cortina. Tajani: "Non sono le SS". Incontro Piantedosi-ambasciatore Usa Gli agenti dell’Ice saranno presenti a Milano-Cortina durante le Olimpiadi, con il compito di rafforzare le misure di sicurezza in collaborazione con il Dipartimento di Stato americano. Governo contro gli "abusi" dell'Ice, giallo sugli agenti Usa in Italia per le Olimpiadi Il governo italiano sta affrontando il tema delicato degli abusi dell’Ice, con particolare attenzione alle operazioni degli agenti statunitensi in Italia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi sono i portabandiera di ogni nazione alla Cerimonia d'apertura; Olimpiadi invernali 2026: le star della serie TV 'Heated Rivalry' nominate tedofori ufficiali; Italia, da Brignone a Flora Tabanelli: i 196 in gara a Milano-Cortina 2026; Breaking news infrastrutture - Milano-Cortina, Malagò: Tutto sulla legacy, atleti entusiasti di tornare alle Olimpiadi in Italia. Agenti Ice a Milano, Il governo in imbarazzo prova a minimizzare. Conte: Basta inchini agli Usa. E Sala avverte: Temo manifestazioniAgenti Ice a Milano, Il governo in imbarazzo prova a minimizzare. Conte: Basta inchini agli Usa. E Sala avverte: Temo manifestazioni ... lanotiziagiornale.it L'Ice a Milano-Cortina? Le parole di Fontana e la precisazione della Regione LombardiaMILANO - L' Ice in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? La conferma dell'arrivo della polizia anti immigrazione degli Stati Uniti era parsa arrivare direttamente dalle parole del ... corrieredellosport.it Vittoria Baldino. . Qualche giorno fa alla domanda rispetto alla possibile presenza degli agenti dell’ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina Piantedosi ha risposto “non mi risulta”. Oggi il Ministro dell’Interno è stato smentito dai portavoce dell’ICE che hanno confer - facebook.com facebook la polizia americana di controllo dell'immigrazione #ICE ha un ufficio di collegamento presso ambasciata USA di #Roma,ma in questo caso c'è proprio un ruolo diretto nella *sicurezza* delle Olimpiadi e Paralimpiadi @milanocortina26 ci ha confermato #ICE: x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.