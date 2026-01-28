L' ICE a Milano-Cortina cosa sappiamo | che ruolo avranno gli agenti americani alle Olimpiadi

Le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano e l'attenzione si concentra sulla presenza dell’ICE, l’agenzia federale americana. Dalla sala operativa del consolato a Milano, gli agenti statunitensi sono chiamati a collaborare con le autorità italiane, ma le discussioni sul loro ruolo sono accese. Si parla di funzioni chiare, limiti da rispettare e di alcune polemiche sulla loro presenza, che ha diviso opinioni tra favorevoli e scettici. La questione resta aperta, mentre si preparano i primi dettagli pratici per

Non pattuglieranno le strade, non controlleranno documenti, non avranno alcun potere operativo sul territorio. La presenza dell'ICE alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina prende definitivamente forma e, dopo giorni di polemiche, i contorni della collaborazione tra Italia e Stati Uniti vengono messi nero su bianco. Durante i Giochi di febbraio, sarà la componente investigativa dell'ICE, l'Homeland Security Investigations, a operare dall'interno della sala operativa allestita presso il consolato generale degli Stati Uniti a Milano. Il punto fermo è arrivato dopo l'incontro al Viminale tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e l'ambasciatore statunitense Tilman J.

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, chiede al Governo di spiegare cosa faranno gli agenti dell’Ice.

Il Viminale ha chiarito cosa faranno gli agenti dell’ICE alle Olimpiadi di Milano e Cortina.

