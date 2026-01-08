Aspen passerella d’inverno | i look delle celeb che stanno ridefinendo la moda d’alta quota
Aspen, nota meta di montagna, si distingue anche come scenario di stile durante la stagione invernale. Le celebrità come Kim Kardashian, Bella Hadid e Mariah Carey scelgono questa località per esibire look eleganti e pratici, contribuendo a ridefinire le tendenze della moda alta quota. In questo contesto, l’abbigliamento diventa espressione di sobrietà e raffinatezza, riflettendo l’atmosfera esclusiva delle vetrine di Aspen.
Da Kim Kardashian a Bella Hadid, passando per Mariah Carey: Aspen si conferma la capitale della moda d'inverno. Pellicce (fake), layering e look più «quieti», l’alta quota diventa una vera passerella di stile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
