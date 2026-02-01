Quanto costano i biglietti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Si possono ancora comprare?

Manca meno di una settimana all’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La cerimonia di apertura si terrà a Milano e Cortina, e i biglietti sono già in vendita. Per i giovani ci sono prezzi agevolati, ma molti si chiedono ancora se sia possibile acquistarli in questi giorni.

Nella stessa pagina di vendita si possono vedere i prezzi degli eventi. Uno degli eventi da medaglia meno costosi è quello della combinata nordica maschile, segmento sci di fondo, che costa da 25 a 60 euro, per i turni preliminari dell'hockey ci sono biglietti a 30 euro, per le gare da medaglia all'arena Santa Giulia, i prezzi vanno talmente in alto che non ce ne sono in vendita diretta, ma solo in rivendita, arrivando a 1400 euro. Sono considerati eventi high demand tutti gli eventi dello sci alpino. Per la discesa femminile, la gara dell'oro di Sofia Goggia 8 anni fa, non ci sono disponibilità, come per il Supergigante, il gigante e lo slalom. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Quanto costano i biglietti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Si possono ancora comprare? Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina2026 Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, quanto costano i biglietti e dove comprarli La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 segna il ritorno delle Olimpiadi invernali in Italia dopo vent’anni. Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026, quanto costano i biglietti e dove vederla in tv La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 20:00 allo stadio San Siro di Milano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Prezzi biglietti concerti Harry Styles Tour 2026; Biglietti Napoli-Chelsea di Champions League: data di uscita, prezzi e dove comprarli; Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026, quanto costano i biglietti e dove vederla in tv; Cerimonia d'Apertura Milano Cortina: biglietti in promozione. Biglietti Juventus-Galatasaray degli spareggi di Champions League: quando escono e quanto costano? Data, prezzi, dove e come comprarliL'urna di Nyon, sede del sorteggio, ha decretato il nome dell'avversaria della Juventus nei Plyaoff della Champions League 2025/26. calciomercato.com Biglietti Juventus-Galatasaray dei Playoff di Champions League: quando escono? Quanto costano? Data, prezzi, dove e come comprarliTutte le info sui biglietti di Juventus-Galatasaray, ritorno degli spareggi utili ad approdare agli ottavi della Champions League 2025/2026: data d'uscita, prezzi e modalità d'acquisto. goal.com Marco Travaglio spiega il compito dell'agenzia americana Ice a Milano-Cortina - facebook.com facebook #Brignone, allarme Olimpiadi #MilanoCortina: "Non so cosa farò..." x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.