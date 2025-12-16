Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 quanto costano i biglietti e dove comprarli

La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 segna il ritorno delle Olimpiadi invernali in Italia dopo vent’anni. L’evento, in programma il 6 febbraio allo stadio San Siro, attirerà l’attenzione di appassionati e spettatori di tutto il mondo. Ecco tutto ciò che bisogna sapere sui biglietti, i costi e le modalità di acquisto.

È iniziato il conto alla rovescia per l’evento sportivo più atteso del 2026. Il 6 febbraio, allo stadio San Siro, avrà luogo infatti la cerimonia di apertura di Milano-Cortina, nuova edizione dei Giochi olimpici invernali che tornano in Italia 20 anni dopo quelli di Torino. Grande attesa per l’evento inaugurale, che coinvolgerà diverse star nazionali e internazionali tra cui Mariah Carey, prima super ospite della serata che scatterà alle ore 20 e durerà per circa tre ore. Come fare per assistere allo show dal vivo? I biglietti sono ancora disponibili per tutte le quattro categorie e fasce di prezzo, ma i costi non sono economici: per un posto nel Meazza bisogna essere pronti a sborsare almeno 286 euro. Lettera43.it

La cerimonia dell'accensione della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026

Video La cerimonia dell'accensione della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026

cerimonia apertura milano cortina“Ci vediamo a San Siro”: Mariah Carey è la prima ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – VIDEO - La star della musica si esibirà il 6 febbraio 2026 a San Siro per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali ... ilfattoquotidiano.it

cerimonia apertura milano cortinaOlimpiadi Milano Cortina 2026, il mistero Dua Lipa alla cerimonia di apertura. Mariah Carey la aspetta - Dual Lipa testimonial per NBC e Mariah Carey alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 a San Siro, le suggestioni aumentano con l'avvicinarsi alla data del 6 febbraio ... sport.virgilio.it

