La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 segna il ritorno delle Olimpiadi invernali in Italia dopo vent’anni. L’evento, in programma il 6 febbraio allo stadio San Siro, attirerà l’attenzione di appassionati e spettatori di tutto il mondo. Ecco tutto ciò che bisogna sapere sui biglietti, i costi e le modalità di acquisto.

© Lettera43.it - Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, quanto costano i biglietti e dove comprarli

È iniziato il conto alla rovescia per l’evento sportivo più atteso del 2026. Il 6 febbraio, allo stadio San Siro, avrà luogo infatti la cerimonia di apertura di Milano-Cortina, nuova edizione dei Giochi olimpici invernali che tornano in Italia 20 anni dopo quelli di Torino. Grande attesa per l’evento inaugurale, che coinvolgerà diverse star nazionali e internazionali tra cui Mariah Carey, prima super ospite della serata che scatterà alle ore 20 e durerà per circa tre ore. Come fare per assistere allo show dal vivo? I biglietti sono ancora disponibili per tutte le quattro categorie e fasce di prezzo, ma i costi non sono economici: per un posto nel Meazza bisogna essere pronti a sborsare almeno 286 euro. Lettera43.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La cerimonia dell'accensione della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026

Video La cerimonia dell'accensione della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 Video La cerimonia dell'accensione della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026

“Ci vediamo a San Siro”: Mariah Carey è la prima ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – VIDEO - La star della musica si esibirà il 6 febbraio 2026 a San Siro per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali ... ilfattoquotidiano.it