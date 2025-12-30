Capodanno quali sono i limiti per evitare le multe | tutti i casi e cosa rischi

Con l’avvicinarsi del Capodanno, è importante conoscere le norme e i limiti da rispettare per evitare sanzioni. Questo articolo illustra i principali casi in cui si rischiano multe e le regole da seguire durante le festività, affinché il festeggiamento avvenga nel rispetto delle normative vigenti. La prudenza è fondamentale per condividere momenti di festa senza incorrere in problemi legali.

Ci avviciniamo alla fine del 2025 e anche quest'anno siamo tutti pronti a festeggiare il Capodanno, ma la parola d'ordine non deve essere soltanto "divertimento", è necessario non mettere da parte la "prudenza". Tra l'entrata in vigore delle nuove norme del Codice della Strada e le ordinanze firmate dai sindaci di vari Comuni, il rischio di iniziare il nuovo anno con una multa è più che concreto. Non mancano infatti divieti sui botti, e sono stati annunciati alcol-test a tappeto. Occhio alla strada. Non cambiano le regole per gli automobilisti. I limiti di velocità sono sempre quelli, e vanno rispettati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Capodanno, quali sono i limiti per evitare le multe: tutti i casi e cosa rischi Leggi anche: Italia ai playoff Mondiali: quali squadre può incontrare e quali sono le avversarie da evitare. Tutti i dettagli Leggi anche: Caso Osimhen, quali sono i rischi per il Napoli? Ecco cosa filtra. Arriva la decisione di Chinè, tutti i dettagli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capodanno, quali sono i limiti per evitare le multe: tutti i casi e cosa rischi; Capodanno Rai a Catanzaro: FAQ utili; Fuochi d’artificio e “botti” di Capodanno: cosa dice la legge; Capelli favolosi a Capodanno? Ecco come fare. Se siete superstiziosi a Capodanno NON fate queste cose - Niente aragosta né pollo nel menù di fine anno, vietato fare le pulizie o lasciare la dispensa vuota. vanityfair.it

Capodanno e fuochi d'artificio, le regole per riconoscere i 'botti' a norma ed evitare rischi - "I fuochi d'artificio artigianali possono trasformarsi in veri e propri ordigni micidiali e ad alta pericolosità per l'incolumità pubblica, in grado di provocare esplo ... iltempo.it

Capodanno, in Toscana scattano i divieti di botti e fuochi d'artificio - Niente botti e fuochi di artificio per il 31 dicembre in varie zone della Toscana, come da ordinanze dei sindaci e regolamenti di polizia urbana, seppur con orari e limitazioni diverse. ansa.it

Non potete immaginare quanto costano! Molti li mangiano a Capodanno, ma non sono facili da trovare. Ecco cosa sono - facebook.com facebook

Le prove del Concerto di Capodanno sono iniziate con il sole della nostra sala più splendente che mai. Non vediamo l'ora di stare insieme a voi giovedì 1 gennaio 2026 a partire dalle 12:20 su @RaiUno. L'hashtag, come sempre #CapodannoFenice x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.