Quando torna Sinner | annunciati i tornei di febbraio

Jannik Sinner torna in campo a febbraio, pronto a lasciarsi alle spalle la delusione degli Australian Open. Il tennista altoatesino ha annunciato i tornei che disputerà nei prossimi mesi e quelli che invece ha deciso di saltare. Dopo la parentesi negativa in Australia, Sinner punta a riprendere ritmo e fiducia già dai prossimi impegni.

Jannik Sinner deve rifarsi dopo la delusione agli Australian Open: quali tornei giocherà a febbraio e quali ha deciso di saltare Gli Australian Open non sono andati come previsto per Jannik Sinner. Il numero due al mondo non è riuscito a difendere il titolo in uno dei suoi tornei preferiti, uscendo in semifinale contro Novak Djokovic. Il serbo ha strappato un posto in finale contro Carlos Alcaraz, mentre l’italiano si è dovuto accontentare, almeno questa volta. Ma nello sport bisogna sempre andare avanti e vale anche per un campione come Sinner. Dopo il primo Grande Slam della stagione, febbraio è un torneo di transizione nel calendario del tennis di altissimo livello, e proprio per questo l’altoatesino ha fatto delle scelte ben precise, in modo tale da recuperare anche la migliore condizione.🔗 Leggi su Sportface.it

Jannik Sinner si prende un po' di tempo dopo l'eliminazione agli Australian Open.

Quando tornerà in campo Jannik Sinner? Dopo la sconfitta contro Djokovic a Melbourne, l'azzurro si prende qualche giorno di pausa per riflettere e prepararsi alla prossima stagione.

