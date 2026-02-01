Quando si giocano Napoli-Roma e Atalanta-Napoli | date e orari dei match

Questa sera il Napoli affronta la Roma al Maradona. La partita, valida per la 25esima giornata di Serie A, inizia alle 20.45. Poi, il Napoli si prepara per la sfida in trasferta contro l’Atalanta di Palladino, che si gioca domenica alle 15.00 a Bergamo. Due partite importanti per la squadra di Spalletti, che cerca punti per mantenere la posizione in classifica.

STATISTICHE - Il Napoli è assieme a Roma e Lens una delle uniche tre squadre che non hanno mai perso punti da situazione di vantaggio in questa stagione nei cinque principali campionati europei: gli azzurri hanno trovato il successo in tutti e 14 gli incontri - facebook.com facebook

