La Lega Serie A ha annunciato le date ufficiali degli anticipi e posticipi delle prossime settimane. Tra le partite confermate ci sono Napoli-Roma e Atalanta-Napoli, che si giocheranno in date e orari ancora da definire. Il campionato si mantiene vivo con queste modifiche al calendario, mentre il recupero tra Milan e Como si aggiunge al programma.

"> La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noti anticipi e posticipi dalla 24ª alla 26ª giornata di campionato, includendo anche il recupero della 24ª giornata tra Milan e Como. Un calendario che definisce nel dettaglio i prossimi impegni delle squadre e, in particolare, quelli del Napoli di Antonio Conte, chiamato a un tour de force decisivo nel giro di pochi giorni. Il match di recupero Milan-Como si giocherà mercoledì 18 febbraio alle 20:45, con diretta su DAZN. La 25ª giornata scatterà venerdì 13 febbraio con Pisa-Milan alle 20:45, mentre sabato 14 febbraio spazio a Como-Fiorentina (15:00), Lazio-Atalanta (18:00) e al big match serale Inter-Juventus (20:45). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Serie A, ufficiali anticipi e posticipi: Napoli-Roma e Atalanta-Napoli, date e orari

Approfondimenti su Napoli Roma

Il calendario della Juventus per le giornate 23 e 24 di Serie A è stato ufficialmente comunicato, includendo anticipi e posticipi.

La Juventus ha ufficializzato il calendario delle partite di campionato nelle giornate 25 e 26.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Roma

Argomenti discussi: Lazio Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Genoa-Bologna, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Italiano; Lazio-Genoa: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A; FIGC: Calendario Ufficiale delle Ultime Giornate di Serie A a Gennaio.

Serie A, anticipi e posticipi: Inter-Juventus di sabato sera, ecco quando si recupera Milan-ComoDefinita la programmazione della 25esima e della 26esima giornata, Napoli-Roma di domenica sera, Lecce-Inter di sabato alle 18, Pisa-Milan di venerdì sera ... sport.virgilio.it

Anticipi e posticipi della 25ª e 26ª giornata di Serie A: quando si giocano Inter-Juventus e Napoli-RomaUfficiali date e orari della 25ª e 26ª giornata di Serie A, di cui sono stati resi noti anche anticipi e posticipi: spiccano Inter-Juventus e Napoli-Roma. msn.com

Date e orari 25a-26a giornata Serie A NAPOLI-ROMA: domenica 15 febbraio, ore 20.45 ROMA-CREMONESE: domenica 22 febbraio, ore 20.45 - facebook.com facebook

La Lega Serie A ha annunciato date e orari fino alla 26esima giornata del campionato Due big match per il Napoli a distanza di una settimana: Napoli e Roma in campo al Maradona alle 20:45 di domenica 15 febbraio, con gli azzurri che giocheranno invec x.com