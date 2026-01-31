Serie A ufficiali anticipi e posticipi | Napoli-Roma e Atalanta-Napoli date e orari
La Lega Serie A ha annunciato le date ufficiali degli anticipi e posticipi delle prossime settimane. Tra le partite confermate ci sono Napoli-Roma e Atalanta-Napoli, che si giocheranno in date e orari ancora da definire. Il campionato si mantiene vivo con queste modifiche al calendario, mentre il recupero tra Milan e Como si aggiunge al programma.
"> La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noti anticipi e posticipi dalla 24ª alla 26ª giornata di campionato, includendo anche il recupero della 24ª giornata tra Milan e Como. Un calendario che definisce nel dettaglio i prossimi impegni delle squadre e, in particolare, quelli del Napoli di Antonio Conte, chiamato a un tour de force decisivo nel giro di pochi giorni. Il match di recupero Milan-Como si giocherà mercoledì 18 febbraio alle 20:45, con diretta su DAZN. La 25ª giornata scatterà venerdì 13 febbraio con Pisa-Milan alle 20:45, mentre sabato 14 febbraio spazio a Como-Fiorentina (15:00), Lazio-Atalanta (18:00) e al big match serale Inter-Juventus (20:45). 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Calendario Juve, anticipi e posticipi Serie A 23ª 24ª giornata: quando giocano i bianconeri di Spalletti. Date e orari ufficiali
Il calendario della Juventus per le giornate 23 e 24 di Serie A è stato ufficialmente comunicato, includendo anticipi e posticipi.
Calendario Juve Serie A, anticipi e posticipi 25ª e 26ª giornata: quando si gioca con Inter e Como. Orari e date ufficiali
La Juventus ha ufficializzato il calendario delle partite di campionato nelle giornate 25 e 26.
Serie A, anticipi e posticipi: Inter-Juventus di sabato sera, ecco quando si recupera Milan-ComoDefinita la programmazione della 25esima e della 26esima giornata, Napoli-Roma di domenica sera, Lecce-Inter di sabato alle 18, Pisa-Milan di venerdì sera ... sport.virgilio.it
Anticipi e posticipi della 25ª e 26ª giornata di Serie A: quando si giocano Inter-Juventus e Napoli-RomaUfficiali date e orari della 25ª e 26ª giornata di Serie A, di cui sono stati resi noti anche anticipi e posticipi: spiccano Inter-Juventus e Napoli-Roma. msn.com
Date e orari 25a-26a giornata Serie A NAPOLI-ROMA: domenica 15 febbraio, ore 20.45 ROMA-CREMONESE: domenica 22 febbraio, ore 20.45 - facebook.com facebook
La Lega Serie A ha annunciato date e orari fino alla 26esima giornata del campionato Due big match per il Napoli a distanza di una settimana: Napoli e Roma in campo al Maradona alle 20:45 di domenica 15 febbraio, con gli azzurri che giocheranno invec x.com
