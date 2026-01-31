Napoli annuncia le date ufficiali delle prossime sfide contro Roma e Atalanta. La società ha comunicato quando si giocheranno le partite, mentre il team continua a lavorare sul calciomercato. I tifosi aspettano con ansia i match, che si svolgeranno nelle giornate numero 25 e 26 della stagione.

Mentre il club azzurro continua a lavorare senza sosta sul calciomercato, sono uscite le date e gli orari ufficiali delle giornate numero 25 e 26 della Serie A 20252026. Il Napoli, in questi due turni di campionato, avrà davanti due big match: prima contro la Roma di Gasperini, poi l’ Atalanta di Palladino. Napoli, ecco le date e gli orari ufficiali. La Lega Serie A ha appena reso noti gli orari e le date ufficiali delle giornate 25 e 26 di campionato. La squadra guidata da Antonio Conte, affronterà prima la Roma allo Stadio Maradona e poi sarà la volta dell’Atalanta di Raffaele Palladino in quel di Bergamo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

UFFICIALE – Napoli, svelate le date dei big match con Roma e Atalanta: quando si giocheranno

La Champions League 202526 entra nella fase calda dei playoff.

