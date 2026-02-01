Quando Massimo Boldi arrivò coi capelli finti di Cesare Ragazzi non capivo chi fosse glieli aveva attaccati bassi sulla fronte e quella notte… Io e Iacchetti? Siamo una coppia però liberi è l’ideale | così Ezio Greggio

Ezio Greggio racconta un episodio divertente: quella notte, quando incontrò Massimo Boldi con i capelli finti di Cesare Ragazzi attaccati bassi sulla fronte, non capiva subito chi fosse. Greggio ricorda anche che lui e Iacchetti sono una coppia, ma liberi, e quella è la loro idea di rapporto. L’intervista con il Corriere della Sera è piena di aneddoti e dettagli sulla loro vita.

È un’intervista ricca, densa di aneddoti quella che Ezio Greggio ha fatto con il Corriere della Sera. Aneddoti, dicevamo, come quando racconta di una sera al Grand Hotel di Roma, anno 1986. Lui, Greggio, era con De Laurentiis e Oldoini per Yuppies 2. Passa un uomo che lo saluta, non lo riconosce. Chiede chi sia a Christian De Sica e nemmeno lui lo sa. Chi era? “Era Boldi con i capelli finti di Cesare Ragazzi. Però glieli aveva attaccati bassi sulla fronte, a un centimetro dal naso (.) Quella notte gli venne un prurito pazzesco, lo sentivo lamentarsi, diventò tutto rosso e finì al pronto soccorso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

