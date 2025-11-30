Ezio Greggio innamorato di Yildiz: «Quando hai un fenomeno come lui c’è sempre speranza. Io lo preferisco quando.». Così il noto tifoso bianconero. Ezio Greggio, noto tifoso e personaggio televisivo, ha espresso sul suo account X il suo entusiasmo per Kenan Yildiz dopo la doppietta decisiva messa a segno contro il Cagliari. L’analisi di Greggio non si è limitata alla celebrazione dei gol, ma ha toccato il nodo tattico fondamentale: la Juventus deve trovare il modo di esaltare le qualità del suo fenomeno, rendendolo meno controllabile per gli avversari. Yildiz fenomeno: la speranza è sempre viva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

