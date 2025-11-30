Ezio Greggio innamorato di Yildiz | Quando hai un fenomeno come lui c’è sempre speranza Io lo preferisco quando…

Juventusnews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ezio Greggio innamorato di Yildiz: «Quando hai un fenomeno come lui c’è sempre speranza. Io lo preferisco quando.». Così il noto tifoso bianconero. Ezio Greggio, noto  tifoso  e  personaggio televisivo, ha espresso sul suo account  X  il suo  entusiasmo  per  Kenan Yildiz dopo la  doppietta decisiva  messa a segno contro il  Cagliari. L’analisi di  Greggio  non si è limitata alla celebrazione dei gol, ma ha toccato il  nodo tattico  fondamentale: la  Juventus  deve trovare il modo di  esaltare le qualità  del suo  fenomeno, rendendolo  meno controllabile  per gli avversari. Yildiz fenomeno: la speranza è sempre viva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ezio greggio innamorato di yildiz quando hai un fenomeno come lui c8217232 sempre speranza io lo preferisco quando8230

© Juventusnews24.com - Ezio Greggio innamorato di Yildiz: «Quando hai un fenomeno come lui c’è sempre speranza. Io lo preferisco quando…»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nataly Ospina, la fidanzata di Ezio Greggio: "Mi dicono che sto con lui per soldi" - Ospite di La Volta Buona, Nataly Ospina ha raccontato com'è vivere accanto a Ezio Greggio, nella giungla di pregiudizi e commenti feroci. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Ezio Greggio Innamorato Yildiz