Dicevano ‘devi diventare mamma quando fai un figlio?’ È stata una violenza ci stavamo provando Come coppia io e Matteo siamo compiuti | così Federica Pellegrini

Ilfattoquotidiano.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno dedicato alla figlia Matilde, nata il 3 gennaio 2024, il loro libro “In un tempo solo”: “Scegliere di essere padre e madre è una lunga nuotata di coppia, dove un po’ spingi, un po’ rallenti; a volte ti fai prendere dallo sconforto, altre fai sprint incredibili e, alla fine, non ci sarà la medaglia, se non la felicità che vedrai negli occhi di tuo figlio e nei tuoi”, dicono all’unisono. La Pellegrini a Vanity Fair ha anche confidato di aver sentito molto la pressione della maternità: “ Nessuno sapeva che noi stavamo provando e c’erano tutte queste incursioni: ‘Quando fate un figlio? Dai che devi diventare mamma’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Dicevano 'devi diventare mamma, quando fai un figlio?'. È stata una violenza, ci stavamo provando. Come coppia io e Matteo siamo compiuti": così Federica Pellegrini - La Pellegrini sul libro scritto con Giunta: "Stavamo provando ad avere un figlio, quelle pressioni erano una violenza"

