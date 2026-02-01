Questa sera nel Rione San Tommaso ad Avellino il Focarone di San Ciro è stato acceso di nuovo. La tradizione si ripete, con le famiglie e i residenti che si raccolgono intorno al fuoco, che brucia forte e illumina le strade. È un momento di festa e di memoria, che riunisce tutta la comunità. Il calore del falò si miscela con i ricordi di chi ha visto questa scena per anni, lasciando il segno di una tradizione che non si perde.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel Rione San Tommaso, ad Avellino, il Focarone di San Ciro si è acceso ancora una volta. Un fuoco che non è solo fiamma, ma memoria viva, gesto antico che ogni anno rinnova l'identità di un quartiere. A custodirlo, come da tradizione, sono stati i giovani della zona: ragazzi che, nel ripetere gli stessi movimenti di chi li ha preceduti, tengono acceso qualcosa che va oltre il rito. Quest'anno, però, accanto al fuoco è rimasto un nome. Quello di Christian Aufiero, 31 anni, nato e cresciuto nel Rione. Christian è morto lo scorso dicembre in un incidente stradale avvenuto in provincia di Gorizia, dove da tempo viveva e lavorava come operaio.

© Anteprima24.it - Quando il fuoco diventa ricordo: San Tommaso abbraccia Christian

Un altro figlio si allontana, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Rione San Tommaso.

Luca è un esempio di come il ricordo possa trasformarsi in un gesto di solidarietà.

