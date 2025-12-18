Un altro figlio se ne va | l’addio del Rione San Tommaso a Christian

Un altro figlio si allontana, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Rione San Tommaso. La comunità di Avellino si stringe nel dolore per la perdita di Christian Aufiero, giovane di 31 anni, la cui scomparsa ha scosso profondamente l’intera zona. Un addio che lascia spazio a ricordi e riflessioni, mentre il silenzio si diffonde tra le strade che hanno condiviso il suo cammino.

Tempo di lettura: 2 minuti Avellino è attraversata da un dolore profondo e composto per la scomparsa di Christian Aufiero, 31 anni, originario di Rione San Tommaso. Il giovane ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in provincia di Gorizia, dove da qualche tempo si era trasferito per lavoro, impiegato come operaio in una grande fabbrica. In città il cordoglio si è trasformato in un gesto carico di significato. Su un cavalcavia è apparso uno striscione biancoverde, semplice e struggente: “ Il Rione piange, ciao. Un altro figlio se ne va. Ciao Gemé ”. Poche parole che raccontano meglio di qualsiasi discorso il legame tra Christian e il suo quartiere, tra Avellino e uno dei suoi figli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

