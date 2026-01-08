My name is Luca quando il ricordo diventa aiuto

Luca è un esempio di come il ricordo possa trasformarsi in un gesto di solidarietà. Attraverso iniziative sportive e culturali, si onora la sua memoria promuovendo valori di aiuto e vicinanza. Questa eredità testimonia l’importanza di trasformare il passato in azioni concrete, creando un impatto positivo nella comunità e sostenendo chi ne ha bisogno.

. Sport, cultura e solidarietà nel segno di una grande eredità. Un appuntamento carico di emozioni tra sport e cultura. Torino si prepara ad accogliere “My name is Luca. Ballata con Vialli”, una serata intensa che il 19 gennaio, a partire dalle 20.00, porterà il pubblico nel prestigioso Teatro Regio. La Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, guidata da Massimo Mauro, firma la seconda edizione dell’evento con il patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte. La città sceglie così di celebrare Gianluca Vialli attraverso musica, parole e testimonianze dirette, creando un momento di condivisione autentica e partecipata. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - “My name is Luca”, quando il ricordo diventa aiuto Leggi anche: Condannati per il “Presente” a Ramelli, quando anche il ricordo diventa reato Leggi anche: FiberCop in aiuto del Terzo settore. Quando la rete diventa solidale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lotta al cancro, “My name is Luca. Ballata con Vialli”: la raccolta fondi con una serata-evento; My name is Luca – Ballata con Vialli: ospiti e dettagli dell’evento benefico al Regio di Torino; SPORT, stelle ed eventi. Torino: My name is Luca. Ballata con Vialli a tre anni dalla sua scomparsa; Torino abbraccia il suo Capitano: al Teatro Regio una serata speciale nel ricordo di Gianluca Vialli. My name is Luca. Ballata con Vialli: al Teatro Regio di Torino l’evento che unisce sport, musica e solidarietà - Ballata con Vialli” al Teatro Regio di Torino il 19 gennaio: sport, musica e ospiti d’eccezione per sostenere la ricerca sul cancro al pancreas. ligurianotizie.it

“My name is Luca. Ballata con Vialli”, a Torino la seconda edizione della serata evento per celebrare Gianluca Vialli - Ballata con Vialli”, a Torino la seconda edizione della serata evento per celebrare Gianluca Vialli. msn.com

Lotta al cancro, “My name is Luca. Ballata con Vialli”: la raccolta fondi con una serata-evento - A Torino per celebrare il grande calciatore e raccogliere risorse per la ricerca e la cura del cancro al pancreas. repubblica.it

Se passi questo TEST, il tuo ITALIANO è avanzato (80 minuti)

Linus condurrà la serata di “My Name Is Luca: Ballata con Vialli” al Teatro Regio di Torino. Una voce capace di accompagnare storie diverse, tenere insieme sport, musica e racconto, dando ritmo e continuità a una serata costruita sull’incontro e sulla condivisi - facebook.com facebook

“My name is Luca. Ballata con Vialli”, a #Torino la seconda edizione della serata evento per celebrare #GianlucaVialli. I fondi raccolti saranno destinati all’Istituto di Candiolo-IRCCS x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.