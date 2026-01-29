Musei gratis domenica 1 febbraio 2026 | quali visitare orari ed elenco regione per regione
Domenica 1 febbraio 2026 sarà possibile entrare gratis in molti musei e siti archeologici italiani. Il Ministero della Cultura ha annunciato l’elenco di tutti i luoghi che aderiscono all’iniziativa “Domenica al museo”. Le visite saranno gratuite in tutta Italia, regione per regione, con orari diversi a seconda della struttura. Si tratta di un’occasione per scoprire o riscoprire il patrimonio culturale senza spendere.
Il Ministero della Cultura ha pubblicato tutti i Parchi archeologici, Musei e siti culturali che parteciperanno il prossimo 1° febbraio 2026 all'iniziativa "Domenica al museo". Ecco un elenco per Regioni e il link del sito del MiC per osservare gli orari di apertura e chiusura.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Musei Gratis
Musei gratuiti il 4 gennaio 2026 per Domenica al Museo: cosa visitare e orari, l’elenco per Regione
Il 4 gennaio 2026 si svolge la tradizionale iniziativa Domenica al Museo, con ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali.
Musei gratis a Capodanno, il 4 e il 6 gennaio 2026: cosa visitare e orari, l’elenco per Regione
Ultime notizie su Musei Gratis
Argomenti discussi: Musei gratis a Napoli e in Campania il 1° febbraio 2026 per la Domenica al Museo; Musei gratis a Napoli: domenica 1 febbraio porte aperte in tutta la città; Musei gratis a Roma domenica 1 febbraio: ingresso libero nei civici e nei siti archeologici; Musei gratis Roma, 1 febbraio ingresso gratuito. Ecco dove.
Musei gratis domenica 1 febbraio: i siti aperti a Salerno e ProvinciaTorna l'iniziativa del Ministero della Cultura per l'ingresso libero nei luoghi statali ogni prima domenica del mese ... salernotoday.it
Musei gratis domenica 1 febbraio: tutte le mostre in programma e visitabiliL'elenco completo dei musei civici e dei musei statali ad ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese ... romatoday.it
Musei gratis a Roma domenica 1 febbraio 2026: orari e siti - facebook.com facebook
Musei gratis domenica 1 febbraio: tutte le mostre in programma e visitabili ift.tt/kSi2N8w x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.