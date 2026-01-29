Musei gratis domenica 1 febbraio 2026 | quali visitare orari ed elenco regione per regione

Domenica 1 febbraio 2026 sarà possibile entrare gratis in molti musei e siti archeologici italiani. Il Ministero della Cultura ha annunciato l’elenco di tutti i luoghi che aderiscono all’iniziativa “Domenica al museo”. Le visite saranno gratuite in tutta Italia, regione per regione, con orari diversi a seconda della struttura. Si tratta di un’occasione per scoprire o riscoprire il patrimonio culturale senza spendere.

