Musei gratis domenica 1 febbraio 2026 | quali visitare orari ed elenco regione per regione

Domenica 1 febbraio 2026 sarà possibile entrare gratis in molti musei e siti archeologici italiani. Il Ministero della Cultura ha annunciato l’elenco di tutti i luoghi che aderiscono all’iniziativa “Domenica al museo”. Le visite saranno gratuite in tutta Italia, regione per regione, con orari diversi a seconda della struttura. Si tratta di un’occasione per scoprire o riscoprire il patrimonio culturale senza spendere.

Il Ministero della Cultura ha pubblicato tutti i Parchi archeologici, Musei e siti culturali che parteciperanno il prossimo 1° febbraio 2026 all'iniziativa "Domenica al museo". Ecco un elenco per Regioni e il link del sito del MiC per osservare gli orari di apertura e chiusura.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Musei gratis a Napoli e in Campania il 1° febbraio 2026 per la Domenica al Museo; Musei gratis a Napoli: domenica 1 febbraio porte aperte in tutta la città; Musei gratis a Roma domenica 1 febbraio: ingresso libero nei civici e nei siti archeologici; Musei gratis Roma, 1 febbraio ingresso gratuito.

