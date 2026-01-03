Musei gratuiti il 4 gennaio 2026 per Domenica al Museo | cosa visitare e orari l’elenco per Regione

Il 4 gennaio 2026 si svolge la tradizionale iniziativa Domenica al Museo, con ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali. È un'opportunità per visitare diverse strutture senza costi, anche se alcuni potrebbero richiedere prenotazioni anticipata. Di seguito, l'elenco delle sedi aperte e gli orari suddivisi per regione, per pianificare al meglio la visita.

Il 4 gennaio 2026 torna la Domenica al Museo: ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali. Possibili prenotazioni obbligatorie per alcuni siti. Ecco un elenco dei siti diviso per Regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Musei gratis a Capodanno, il 4 e il 6 gennaio 2026: cosa visitare e orari, l’elenco per Regione

Leggi anche: 'Domenica al museo': tutte le mostre e i musei che si possono visitare gratis a Milano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sito Istituzionale | Domenica 4 gennaio musei e siti archeologici gratuiti; Musei gratis a Roma domenica 4 gennaio 2026: l'elenco completo; Musei gratis a Napoli e in Campania il 4 gennaio 2026 per “la Domenica al Museo”; Musei gratis a Torino e in Piemonte: la guida dei luoghi dell'arte da non perdere domenica 4 gennaio.

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 3 e domenica 4 gennaio: dall'ingresso libero ai Musei al ritorno degli Ambulanti di Forte dei Marmi - Cenoni in famiglia, balli, spettacoli teatrali e concerto con Alessandro Amoroso, Tananai e Fabri Fibra: Roma ha accolto il nuovo anno all’insegna della musica e del divertimento. ilmessaggero.it