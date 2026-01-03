Musei gratuiti il 4 gennaio 2026 per Domenica al Museo | cosa visitare e orari l’elenco per Regione
Il 4 gennaio 2026 si svolge la tradizionale iniziativa Domenica al Museo, con ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali. È un'opportunità per visitare diverse strutture senza costi, anche se alcuni potrebbero richiedere prenotazioni anticipata. Di seguito, l'elenco delle sedi aperte e gli orari suddivisi per regione, per pianificare al meglio la visita.
Il 4 gennaio 2026 torna la Domenica al Museo: ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali. Possibili prenotazioni obbligatorie per alcuni siti. Ecco un elenco dei siti diviso per Regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Musei gratis a Capodanno, il 4 e il 6 gennaio 2026: cosa visitare e orari, l’elenco per Regione
Leggi anche: 'Domenica al museo': tutte le mostre e i musei che si possono visitare gratis a Milano
Sito Istituzionale | Domenica 4 gennaio musei e siti archeologici gratuiti; Musei gratis a Roma domenica 4 gennaio 2026: l'elenco completo; Musei gratis a Napoli e in Campania il 4 gennaio 2026 per “la Domenica al Museo”; Musei gratis a Torino e in Piemonte: la guida dei luoghi dell'arte da non perdere domenica 4 gennaio.
Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 3 e domenica 4 gennaio: dall'ingresso libero ai Musei al ritorno degli Ambulanti di Forte dei Marmi - Cenoni in famiglia, balli, spettacoli teatrali e concerto con Alessandro Amoroso, Tananai e Fabri Fibra: Roma ha accolto il nuovo anno all’insegna della musica e del divertimento. ilmessaggero.it
Domenica 4 gennaio ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma - Domenica 4 gennaio musei civici gratis a Roma: Musei Capitolini, Mercati di Traiano, Ara Pacis e aree archeologiche. ilquotidianodellazio.it
Domenica al Museo: guida completa ai musei gratis in Italia il 4 gennaio 2026 - Scopri quali musei visitare gratis con la Domenica al Museo: ingressi gratuiti, prenotazioni e itinerari in tutta Italia. trend-online.com
Domenica al museo: il 4 gennaio ingressi gratuiti nei musei statali - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.