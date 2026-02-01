Qual è la serie Tv Rai che si sta girando in centro a Novara

A Novara, si gira in questi giorni una nuova serie Tv intitolata “La vita di Lorenzo S.”. Le riprese hanno portato alla chiusura di piazza Martiri e di alcune strade del centro storico. La produzione è affidata a Cross Production e Rai Fiction, con Simone Spada alla regia. La zona è blindata da giorni, mentre si aspetta di capire quando termineranno le riprese.

Si intitola "La vita di Lorenzo S". Le riprese in questi giorni in centro città. Tutte le informazioni Si intitola “La vita di Lorenzo S.” la serie Tv che si sta girando in questi giorni a Novara. Le riprese, che hanno portato al blocco del parcheggio di piazza Martiri e di diverse altre strade del centro storico, è prodotta da Cross Production e Rai Fiction, con la regia di Simone Spada. Il titolo è ancora provvisorio e non si conoscono i dettagli del cast. Quello che si sa è che per tre giorni sarà Novara la protagonista delle riprese della miniserie, divisa in diversi episodi, che uscirà sulla Rai nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Questa mattina a Novara le strade sono state chiuse al traffico per le riprese di una nuova serie Tv prodotta da Cross Production e Rai Fiction.

