A Novara le riprese di una serie Tv Rai | le strade chiuse in città

Questa mattina a Novara le strade sono state chiuse al traffico per le riprese di una nuova serie Tv prodotta da Cross Production e Rai Fiction. La città si è svegliata con transenne e mezzi tecnici, e molti cittadini si sono ritrovati a dover cambiare i loro piani per via delle opere in corso. La produzione ha scelto alcune vie centrali per le scene, e le riprese continueranno almeno fino a martedì.

Le riprese sono in programma nella giornata di lunedì 2 febbraio nel centro storico. Come cambiano sosta e circolazione Lunedì 2 febbraio Novara ospita le riprese di una serie Tv prodotta da Cross Production e Rai Fiction. La fiction è realizzata con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, che ha coinvolto la città attraverso la sua rete regionale. Le scene saranno girate nel centro storico della città, e precisamente nelle seguenti vie: via Antonelli, via San Gaudenzio, via Negroni, via Bescapè, via Cairoli e via Dei Gautieri. Per consentire l'allestimento del set e la sosta dei mezzi di servizio in queste vie saranno vietati il transito e la sosta.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Novara Serie A Novara torna la Fiera di novembre: le strade chiuse in città nel week end Torna la tradizionale Sagra di San Gaudenzio: le strade chiuse a Novara Il 22 gennaio, Novara torna ad ospitare la Sagra di San Gaudenzio, un evento tradizionale legato alla festa patronale della città. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Novara Serie Argomenti discussi: Novara, si cercano comparse per una produzione Rai in città; Casting comparse e mezzi di scena a Novara per produzione Rai; Al via in Piemonte le riprese per un videoclip musicale, si cercano comparse. VIDEO – «Sono onorata di aver ricevuto la chiamata di Novara». A tu per tu con Silke Van Avermaet La nuova centrale della Igor Volley Novara si racconta dentro e fuori al campo... Igor Volley Novara - facebook.com facebook NEW VIDEO! Guarda ora Novara - Perugia | Highlights | 21^ Giornata, Serie A1 Tigotà | LVF 2025/26 x.com

