Tebas | La Serie A sta perdendo il treno non tutti hanno capito che al centro c’è la Serie A non gli interessi personali

Javier Tebas, controverso presidente della Liga spagnola, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole. Le parole di Tebas. Ecco, partiamo da qui, dall’asta dei diritti tv della Liga per il 2027-2032 che avete chiuso con Telefonica e Dazn per 5250 milioni, un incremento del 6% ai 4950 del precedente. Incremento del 6%. «Che in realtà è un 9% se consideriamo anche il pacchetto Horeca (per i locali pubblici, ndr) che noi in Spagna siamo gli unici a vendere e gestire direttamente, e la Segunda, con incasso totale di 6135 milioni. E va ricordato che la Spagna è penalizzata rispetto agli altri grandi competitor per numero di abitanti, reddito pro capite, diffusione della pay tv». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tebas: «La Serie A sta perdendo il treno, non tutti hanno capito che al centro c’è la Serie A non gli interessi personali»

Contenuti che potrebbero interessarti

Domenica scorsa, in occasione della trasferta contro l'UD Ibiza nella terza serie spagnola, gli Eskapulats, il principale gruppo ultras del CE Europa, hanno mostrato uno striscione con su scritto "Resistenza femminista contro le violenze sessiste". Il messaggio - facebook.com Vai su Facebook

Tebas: «La Serie A sta perdendo il treno, non tutti hanno capito che al centro c’è la Serie A non gli interessi personali» - Javier Tebas, controverso presidente della Liga spagnola, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Secondo ilnapolista.it

Tebas sulla Superlega: "In 4 anni 4 proposte diverse. Calcio gratis? Insostenibile" - Javier Tebas, presidente della Liga, parla alla Gazzetta dello Sport della Serie A e non solo in una intervista pubblicata oggi: "Resta un campionato. Segnala tuttomercatoweb.com

Tebas: "L'Italia sta perdendo il treno. Il Real Madrid chiede alla Uefa danni per 4,5 miliardi di euro? Una barzelletta" - Il presidente della Liga spagnola indica la via in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Riporta msn.com

Tebas: «Superlega? Mi viene da ridere. Vogliono rovinare un modello che funziona. Il calcio gratis in tv non è sostenibile, lo sanno tutti» - Il calcio gratis in tv non è sostenibile, lo sanno tutti». Lo riporta juventusnews24.com

La ricetta di Tebas, numero 1 della Liga: "Stop pirateria, si investa su talento e infrastrutture" - Il presidente della Lega spagnola: "Noi costruiamo stadi nuovi e puntiamo sulle seconde squadre. Come scrive msn.com

Tebas: "In Liga le squadre spendono ciò che possono, a differenza di Premier, Serie A e Ligue1" - Javier Tebas, presidente della Liga, parla così delle spese del suo campionato in raffronto a Premier, Serie A e Liga: "Ci sono ranking che. Lo riporta tuttomercatoweb.com