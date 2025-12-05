Tebas | La Serie A sta perdendo il treno non tutti hanno capito che al centro c’è la Serie A non gli interessi personali

Ilnapolista.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Javier Tebas, controverso presidente della Liga spagnola, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole. Le parole di Tebas. Ecco, partiamo da qui, dall’asta dei diritti tv della Liga per il 2027-2032 che avete chiuso con Telefonica e Dazn per 5250 milioni, un incremento del 6% ai 4950 del precedente. Incremento del 6%. «Che in realtà è un 9% se consideriamo anche il pacchetto Horeca (per i locali pubblici, ndr) che noi in Spagna siamo gli unici a vendere e gestire direttamente, e la Segunda, con incasso totale di 6135 milioni. E va ricordato che la Spagna è penalizzata rispetto agli altri grandi competitor per numero di abitanti, reddito pro capite, diffusione della pay tv». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

tebas la serie a sta perdendo il treno non tutti hanno capito che al centro c8217232 la serie a non gli interessi personali

© Ilnapolista.it - Tebas: «La Serie A sta perdendo il treno, non tutti hanno capito che al centro c’è la Serie A non gli interessi personali»

Contenuti che potrebbero interessarti

tebas serie sta perdendoTebas: «La Serie A sta perdendo il treno, non tutti hanno capito che al centro c’è la Serie A non gli interessi personali» - Javier Tebas, controverso presidente della Liga spagnola, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Secondo ilnapolista.it

tebas serie sta perdendoTebas sulla Superlega: "In 4 anni 4 proposte diverse. Calcio gratis? Insostenibile" - Javier Tebas, presidente della Liga, parla alla Gazzetta dello Sport della Serie A e non solo in una intervista pubblicata oggi: "Resta un campionato. Segnala tuttomercatoweb.com

tebas serie sta perdendoTebas: "L'Italia sta perdendo il treno. Il Real Madrid chiede alla Uefa danni per 4,5 miliardi di euro? Una barzelletta" - Il presidente della Liga spagnola indica la via in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Riporta msn.com

tebas serie sta perdendoTebas: «Superlega? Mi viene da ridere. Vogliono rovinare un modello che funziona. Il calcio gratis in tv non è sostenibile, lo sanno tutti» - Il calcio gratis in tv non è sostenibile, lo sanno tutti». Lo riporta juventusnews24.com

tebas serie sta perdendoLa ricetta di Tebas, numero 1 della Liga: "Stop pirateria, si investa su talento e infrastrutture" - Il presidente della Lega spagnola: "Noi costruiamo stadi nuovi e puntiamo sulle seconde squadre. Come scrive msn.com

tebas serie sta perdendoTebas: "In Liga le squadre spendono ciò che possono, a differenza di Premier, Serie A e Ligue1" - Javier Tebas, presidente della Liga, parla così delle spese del suo campionato in raffronto a Premier, Serie A e Liga: "Ci sono ranking che. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Tebas Serie Sta Perdendo