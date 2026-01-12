Olimpiadi | proteste e azioni diffuse all' arrivo della fiamma il 7 febbraio un corteo contro i Giochi

12 gen 2026

Il 7 febbraio, all’arrivo della fiaccola olimpica a Milano, si sono svolte numerose proteste e azioni di protesta. Il Comitato Insostenibili Olimpiadi (Cio) ha promosso un corteo nazionale e altre iniziative per esprimere il proprio dissenso. Questi eventi riflettono l’attenzione pubblica e le preoccupazioni legate ai Giochi, sottolineando il dibattito sulla sostenibilità e gli impatti sociali dell’evento.

Milano Cortina: il 7 febbraio a Milano corteo nazionale contro i Giochi.

