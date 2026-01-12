Olimpiadi | proteste e azioni diffuse all' arrivo della fiamma il 7 febbraio un corteo contro i Giochi
Il 7 febbraio, all’arrivo della fiaccola olimpica a Milano, si sono svolte numerose proteste e azioni di protesta. Il Comitato Insostenibili Olimpiadi (Cio) ha promosso un corteo nazionale e altre iniziative per esprimere il proprio dissenso. Questi eventi riflettono l’attenzione pubblica e le preoccupazioni legate ai Giochi, sottolineando il dibattito sulla sostenibilità e gli impatti sociali dell’evento.
Proteste, azioni diffuse e un corteo nazionale. Il Comitato insostenibili Olimpiadi (Cio) ha organizzato una serie di attività di protesta in occasione dell'arrivo della fiamma olimpica a Milano. Proprio nel giorno della Cerimonia di apertura, che si terrà il 6 febbraio a San Siro, il gruppo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
