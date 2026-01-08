Trasporto scolastico prorogato il termine per presentare la domanda di contributo regionale

È stata prorogata al 28 febbraio 2026 la scadenza per presentare le domande di contributo regionale per il trasporto scolastico pubblico in Umbria. La misura riguarda studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, residenti nella regione. Questa proroga permette alle famiglie di completare la richiesta di sostegno per il trasporto degli studenti durante l'anno scolastico.

È stata prorogata fino al 28 febbraio 2026 la scadenza per presentare le domande per i contributi previsti per il trasporto scolastico pubblico, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, residenti in Umbria.

