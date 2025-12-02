Rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici | al via le richieste a Vasto
Al via le domande per il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici a Vasto. L’amministrazione comunale provvederà al rimborso della spesa sostenuta dalle famiglie residenti il cui reddito annuo, individuato attraverso un Isee in corso di validità, non. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici: al via le richieste a Vasto - Al via le domande per il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici a Vasto. Riporta chietitoday.it
Vasto, Rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici - Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Amministrazione Comunale provvederà al rimborso totale o parziale della spesa dei libri di testo sostenuta dalle famig ... Si legge su abruzzonews24.com
Ecco come presentare le domande per il rimborso delle sperse sostenute per l’acquisto di libri di testo, sussidi digitali, notebook o tablet - Nell’ambito delle politiche regionali mirate a garantire la fruizione dei contributi inerenti il diritto allo studio per l’anno scolastico 2023- Come scrive ilmessaggero.it
