Pronostico Athletic Bilbao-Real Madrid | la risposta dopo tre pari di fila

Athletic Bilbao-Real Madrid è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico Niente da fare: non riesce il Real Madrid in nessun modo a tirarsi fuori da un momento un po’ così. E le pressioni per Xabi Alonso aumentano. Il terzo pareggio di fila, in rimonta, sul campo del Girona, ha accesso i riflettori sul tecnico del Real. E anche sulla scelta fatta da Perez in estate. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gira e rigira il Real ha perso la testa della classifica. E lo ha fatto per mano di un Barcellona che non è che se la passi benissimo e figuriamoci se se la fosse passata bene. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Athletic Bilbao-Real Madrid: la risposta dopo tre pari di fila

