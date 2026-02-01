A Ferrara, come a Forlì, i processi si chiudono in meno di sei mesi. L’ultimo dato mostra che oltre l’80% delle cause si conclude entro questo limite, con Ferrara che si ferma all’81,4%. Aumentano le prescrizioni e i procedimenti veloci, un segnale di un sistema giudiziario che cerca di accelerare i tempi.

Radogna È il tribunale di Ferrara quello dove, dopo Forlì, si registra la seconda percentuale più alta dei procedimenti che si chiudono in 6 mesi (81,4%). Un dato statistico importante, a maggior ragione se letto e confrontato con il 69,1 calcolato come media regionale, che emerge dalla relazione stilata dall’Assemblea Generale della Corte di Appello di Bologna sull’andamento della giustizia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026. Più in generale, stando ai numeri raccolti al 31 dicembre 2025, i 3.806 procedimenti finiti nelle aule di via Borgo Leoni erano suddivisi tra 54 al tribunale collegiale (più 1%) e 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Processi, aumentano le prescrizioni. Crescono i procedimenti veloci: "Oltre l’80% si chiude in sei mesi"

Approfondimenti su Ferrara Forlì

Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati solleva dubbi tra i sostenitori del Sì, che riconoscono come la riforma non influirà sulla velocità o sull’efficienza dei processi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ferrara Forlì

Argomenti discussi: Processi, aumentano le prescrizioni. Crescono i procedimenti veloci: Oltre l’80% si chiude in sei mesi.

Giustizia, che tempi. Processi più lunghi della media regionale. Picco di prescrizioniLe statistiche del 24/25 mostrano una Reggio al primo posto in varie classifiche. Al collegiale, le cause definite tra 6 mesi e 1 anno sono il 22%. In regione il 20%. Il peso dei rinvii a giudizio in ... msn.com

"Radio Tierre" is playing: Under Pressure, dei Queen & David Bowie! Il brano giusto per oggi: quando tutto accelera e le richieste aumentano, restare lucidi è già metà del lavoro. Noi lo traduciamo in un’idea semplice: processi più chiari, scelte più solide, co - facebook.com facebook