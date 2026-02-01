Principe Emanuele Filiberto | Juve? Spalletti ok Su Allegri e Gasp

Emanuele Filiberto di Savoia si è fatto sentire durante un evento nelle Marche, commentando la situazione della Juventus. Ha detto che Spalletti è l’uomo giusto per prendere la guida della squadra, mentre su Allegri e Gasp non si è sbilanciato. La sua opinione arriva in un momento di attesa e di discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Emanuele Filiberto di Savoia senza peli sulla lingua nelle Marche: "Spalletti uomo giusto per la Juve, sicuramente. Allegri? A me piace il calcio bello". Emanuele Filiberto di Savoia grande protagonista ieri a Loreto, nelle Marche a due passi dalla splendida Riviera del Conero. Una toccante Santa Messa in suffragio di S.A.R. Vittorio Emanuele di Savoia (scomparso nel 2024) nella Basilica della Santa Casa. Ebbene sì, la bella città di Loreto ha accolto un ospite d'eccezione in una delle location spirituali e culturali più iconiche del Bel Paese.

