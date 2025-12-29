Vittoria di Savoia quanto è alta la figlia del Principe Emanuele Filiberto

Vittoria di Savoia, figlia del Principe Emanuele Filiberto, è conosciuta non solo per il suo stile, ma anche per la sua altezza. La giovane ereditaria si distingue per la presenza elegante e la figura slanciata, caratteristiche che attirano l’attenzione di molti. In questa breve introduzione, esploreremo quanto è alta e alcuni aspetti della sua figura pubblica, mantenendo un tono sobrio e preciso.

Vittoria di Savoia, figlia del Principe Emanuele Filiberto, è una delle icone di stile della nuova generazione: merito del suo gusto ineccepibile, certo, ma anche di un’altezza invidiabile.  Quanto è alta Vittoria di Savoia. Vittoria di Savoia, figlia del Principe Emanuele Filiberto e della sua ex Clotilde Courau,  ha conquistato grande popolarità grazie alla sua bellezza statuaria. La ragazza, nata a Ginevra il 28 dicembre del 2003, lavora come promotrice d’arte e modella: capelli biondi e occhi color nocciola, Vittoria è alta 173 cm.  Visualizza questo post su Instagram Una statura considerevole, che la ragazza riesce a valorizzare pienamente con i suoi look. 🔗 Leggi su Dilei.it

