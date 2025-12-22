Vittoria e Maria Luisa di Savoia la strategica cartolina di Natale del Principe Emanuele Filiberto

Vittoria e Maria Luisa di Savoia, la strategica cartolina di Natale del Principe Emanuele Filiberto Come molti membri della nobiltà, anche Emanuele Filiberto di Savoia ha inviato la propria cartolina di Natale, optando per un’immagine di famiglia che riflette il suo stile discreto. La scelta della foto, priva di coinvolgimenti con altre persone, sembra mirata a mantenere un’immagine sobria e rispettosa delle dinamiche personali. Questa decisione rivela l’importanza di gestire

Emanuele Filiberto di Savoia ha pubblicato sul suo profilo Instagram la sua cartolina di Natale. Ha scelto come biglietto di auguri una splendida foto in bianco e nero delle figlie, Vittoria e Maria Luisa, sormontata su un elegante cartoncino blu. Le due ragazze, nate dal matrimonio con Clotilde Courau, sono ritratte di profilo mentre appoggiano reciprocamente il viso sulla spalla dell'altra.

