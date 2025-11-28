Disagio psicologico degli adolescenti toscani in forte aumento

FIRENZE – Il nuovo rapporto Edit dell’Agenzia regionale di sanità fotografa una generazione in cambiamento: meno esposta ai comportamenti a rischio tradizionali, ma sempre più segnata dal disagio psicologico degli adolescenti toscani. Il dato sulla salute mentale è infatti il più significativo dell’intera indagine, basata su quasi cinquemila interviste raccolte tra il 2005 e il 2025. Negli ultimi vent’anni la quota di adolescenti che dichiara uno stato di disagio psicologico è quasi raddoppiata, passando dal 15,1% del 2008 al 29,7% del 2024. Parallelamente, i ricoveri psichiatrici tra i 14 e i 19 anni sono aumentati in modo marcato: da 2,3 casi per mille nel 2005 a 8,9 nel 2024. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Disagio psicologico degli adolescenti toscani in forte aumento

