Disagio psicologico degli adolescenti toscani in forte aumento

Corrieretoscano.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Il nuovo rapporto Edit dell’Agenzia regionale di sanità fotografa una generazione in cambiamento: meno esposta ai comportamenti a rischio tradizionali, ma sempre più segnata dal disagio psicologico degli adolescenti toscani. Il dato sulla salute mentale è infatti il più significativo dell’intera indagine, basata su quasi cinquemila interviste raccolte tra il 2005 e il 2025. Negli ultimi vent’anni la quota di adolescenti che dichiara uno stato di disagio psicologico è quasi raddoppiata, passando dal 15,1% del 2008 al 29,7% del 2024. Parallelamente, i ricoveri psichiatrici tra i 14 e i 19 anni sono aumentati in modo marcato: da 2,3 casi per mille nel 2005 a 8,9 nel 2024. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

disagio psicologico degli adolescenti toscani in forte aumento

© Corrieretoscano.it - Disagio psicologico degli adolescenti toscani in forte aumento

Contenuti che potrebbero interessarti

disagio psicologico adolescenti toscaniDisagio psicologico degli adolescenti toscani in forte aumento - Il nuovo rapporto Edit dell’Agenzia regionale di sanità fotografa una generazione in cambiamento: meno esposta ai comportamenti a rischio tradizionali, ma sempre più segnata dal disagio psic ... Riporta msn.com

disagio psicologico adolescenti toscaniAdolescenti sotto il peso del disagio psicologico - TOSCANA: L'assunzione di sostanze, fra alcol e droghe, risulta in calo. Scrive toscanamedianews.it

disagio psicologico adolescenti toscaniGiovani: Gulino (Cnop), “violenza non è mai devianza improvvisa ma espressione disagio”. “Investire su prevenzione con psicologo di base” - "Tra gli adolescenti stiamo osservando un intreccio sempre più evidente tra aggressività, abuso di sostanze, isolamento digitale e fragilità emotive. Secondo agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Disagio Psicologico Adolescenti Toscani