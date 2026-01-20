Respinto il ricorso della Pro Vercelli | confermata la vittoria dell’AlbinoLeffe

Il Giudice Sportivo ha confermato la decisione in merito allo scontro tra AlbinoLeffe e Pro Vercelli, respingendo il ricorso dei piemontesi. La vittoria degli albino-neri, ottenuta sul campo con il risultato di 2-1, resta valida. La sentenza chiude così una delle questioni più discusse della stagione, confermando la regolarità dell’esito e la correttezza delle decisioni prese.

Il Giudice Sportivo si è espresso riguardo allo spinoso caso tra AlbinoLeffe e Pro Vercelli che aveva portato alla mancata omologazione del risultato di 2-1 in favore dei seriani. Nella giornata di martedì 20 gennaio tuttavia, il ricorso del club piemontese è stato ufficialmente respinto. Di conseguente la vittoria di misura ottenuta dalla squadra di Lopez è ufficialmente convalidata e i seriani possono aggiungere così tre punti preziosissimi per la loro classifica. Di seguito ecco il comunicato della Lega Pro. La nota del Giudice Sportivo. Attraverso un lungo comunicato ufficiale, la Lega Pro ha confermato la vittoria dell’AlbinoLeffe, respingendo il ricorso avanzato dalla Pro Vercelli.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Serie C, caos AlbinoLeffe-Pro Vercelli: partita non omologata per un ricorso degli ospiti, la ricostruzioneLa recente partita di Serie C tra AlbinoLeffe e Pro Vercelli ha suscitato dubbi riguardo alla regolarità del match, che non è stato ufficialmente omologato a causa di un ricorso presentato dagli ospiti.

Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe, doppio sorriso: vittorie pesanti contro Casarano e Pro VercelliL'Atalanta Under 23 torna alla vittoria nel girone C di Serie C, superando Casarano e Pro Vercelli.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Nuovo ospedale di Cuneo: il Tar respinge il ricorso di una società; Nuovo ospedale di Cuneo, il Tar ha respinto il ricorso dei privati che chiedevano 10 milioni; Maltrattamenti, respinto il ricorso dei pm sul sindaco di Cervia; Liliana Resinovich, ecco perché la Cassazione ha respinto il ricorso del marito indagato per l’omicidio.

Respinto il ricorso della Pro Vercelli: confermata la vittoria dell’AlbinoLeffe - Il Giudice Sportivo ha confermato la regolarità del match giocato lo scorso 10 gennaio omologando la vittoria per 2-1 della formazione seriana ... bergamonews.it

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Tortora sul depuratore di San Sago - Il Comune chiedeva di annullare le autorizzazioni, che consentirebbero all'impianto di tornare in attività dopo un lungo periodo di fermo ... rainews.it

Il Consiglio di Stato ha respinto con propria sentenza il ricorso proposto dal Comune di Tortora sul depuratore di San Sago ma l’amministrazione replica: “Continueremo a tutelare l’ambiente e la salute pubblica” - facebook.com facebook

#Terni, #padel #panoramico al #Gioglio: il Tar chiude la partita. Respinto il ricorso sul #permesso di #costruire x.com