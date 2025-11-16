Prima e Seconda categoria - Gironi A e B Per Atletico Lucca e Folgor due sfide insidiose Derby | SMacario-Valfreddana e Ghivizzano-Cascio

Nona giornata in Prima e Seconda categoria, campionati che stanno lentamente entrando nel vivo e che propongono come sempre un programma ricchissimo. In Prima categoria girone "A", la vice capolista Atletico Lucca fa visita ai pisani del Calci, mentre per la Folgor Marlia, attuale terza forza del torneo insieme al Capezzano, sfida di vertice proprio contro la formazione versiliese. Fra le squadre più in forma c’è l’ Academy Porcari che riceve il Romagnano, con la domenica che si completa con: Pieve Fosciana-Capannori, Corsagna-Torrelaghese, Montercarlo-Migliarino Vecchiano e Fivizzanese-Piazza "55". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Per Atletico Lucca e Folgor due sfide insidiose. Derby: S.Macario-Valfreddana e Ghivizzano-Cascio