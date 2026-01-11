Da Rotary Fiorenzuola sostegno alle iniziative sociali

Il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda ha recentemente organizzato la Conviviale degli Auguri nella sede di Chiavenna Landi a Cortemaggiore. L’evento ha rappresentato un’occasione per rafforzare i legami tra i soci e condividere l’impegno del club nel sostenere iniziative sociali sul territorio, confermando l’importanza della collaborazione e del servizio alla comunità.

Si è tenuta di recente, nella suggestiva sede della Tavola Rotonda di Chiavenna Landi a Cortemaggiore, la Conviviale degli Auguri del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda. All’incontro hanno partecipato settantatré persone tra soci e ospiti, confermando ancora una volta il forte radicamento del Club. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

