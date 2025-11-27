Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta oggi la giornata di sensibilizzazione dedicata al trattamento, recupero e valorizzazione dei Raee, organizzata dall’ Asia in collaborazione con la Geieffe, società che trasforma le apparecchiature elettriche in materia prima seconda certificata. Proprio nella sede della società, che si trova a Paduli, gli alunni delle scuole superiori ‘Le Streghe’ e ‘Palmieri-Rampone Polo’ hanno potuto osservare da vicino come un rifiuto ben differenziato possa divenire una risorsa. Erano presenti, il consigliere comunale Alboino Greco – presidente della commissione Attività Produttive, con delega al Siad e allo sviluppo di contrada Olivola, per il Comune di Benevento – in vece del sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione del Comune di Paduli Alessandro De Lucia, che ha portato i saluti del sindaco Domenico Vessichelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Asia, successo per la giornata di sensibilizzazione sui Raee