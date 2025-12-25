Per un Natale “green”, ogni rifiuto al posto giusto. Sotto le feste, è risaputo, si producono inevitabilmente più scarti: imballaggi in polistirolo, carta e nastri colorati, biglietti d’auguri, involucri in cartone e plastica. Per tutelare l’ambiente e rendere le feste di fine anno più “green” e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Ogni rifiuto al suo posto. La guida di Hera per smaltire correttamente gli 'scarti' di Natale

Leggi anche: Guida Pratica: Come Smaltire Correttamente il Cartone della Pizza per Proteggere l’Ambiente

Leggi anche: A Natale si producono più scarti e rifiuti: Hera ricorda le regole per differenziare bene

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ogni rifiuto al suo posto. La guida di Hera per smaltire correttamente gli 'scarti' di Natale; Comuni Ricicloni, Sant'Antonio Abate al primo posto; Rimini, Hera: con le feste si producono più rifiuti. Ecco il vademecum per differenziare bene; In quanto tempo degrada ogni tipo di rifiuto? Ecco tutte le risposte.

Hera, per un Natale “green” ogni rifiuto al posto giusto - Imballaggi in polistirolo, carta e nastri colorati, biglietti d’auguri, involucri in cartone e plastica: il Natale ogni anno porta con sé anche tanti rifiuti da smaltire. ravennawebtv.it