Conte dopo Lazio-Napoli | Prestazione di altissimo livello ma servono più gol

Dopo la partita tra Lazio e Napoli, Antonio Conte ha sottolineato la qualità della prestazione degli azzurri, definendola di altissimo livello. Tuttavia, ha evidenziato l’importanza di concretizzare maggiormente in fase offensiva per ottenere risultati più soddisfacenti. La vittoria del Napoli all’Olimpico rappresenta un passo avanti nel percorso della squadra, confermando l’efficacia del lavoro svolto finora.

Il Napoli espugna l'Olimpico e Antonio Conte esce dalla sfida contro la Lazio con più certezze che rimpianti. La vittoria porta la firma di una prestazione solida, matura e tecnicamente pulita, ma non cancella del tutto le criticità che il tecnico azzurro continua a evidenziare. «Quel "finalmente" sul gol del raddoppio di Rrahmani dice molto», spiega Conte nel post partita. «Sono situazioni che proviamo, anche sulle palle inattive. Rrahmani ha qualità e occasioni importanti, deve solo essere più convinto quando attacca l'area».

Serie A, Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrhamani gol, Sarri chiude in nove - Ancora un clean sheet per la squadra di Conte, che risponde al Milan con una prestazione convicente soprattutto nel primo tempo, in cui arrivano le due reti. corrieredellosport.it

Napoli, Conte: "Contro la Lazio non era facile, ma siamo stati in controllo" - Dopo la vittoria contro la Lazio, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. lalaziosiamonoi.it

Antonio Conte a DAZN dopo Lazio-Napoli: “Infortunio Neres Bisognerà aspettare domani per fare gli accertamenti e capire. Non è un problema muscolare, speriamo non sia niente di grave. Stiamo già facendo fronte a grandi defezioni da tempo. Però facc - facebook.com facebook

#Conte, diretta dopo #LazioNapoli: le parole del tecnico in tv e in conferenza stampa x.com

