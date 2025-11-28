Volley per la Omag-Mt è tempo di verifica generale | con il Fenera Chieri sfida che va oltre i tre punti
Per la Omag-Mt all’orizzonte c’è il Fenera Chieri, una delle realtà più strutturate della Serie A1. Per le atlete di coach Bellano, ancora in pieno processo di adattamento alla massima categoria, questa sfida rappresenta molto più di tre punti: è un banco di prova per capire quanto sia cresciuta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
S.G.Marignano: Ufficiale, la Omag-MT accoglie la schiacciatrice cinese Zhuang Yushan Leggi la news su volleyball.it/2025/11/26/not… #Cina #volleymercato #Zhuang #Yushan Scarica l'APP Volleyball.it+ Apple apple.co/4jVHK8e Android bit.ly/4g Vai su X
