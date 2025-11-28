Volley per la Omag-Mt è tempo di verifica generale | con il Fenera Chieri sfida che va oltre i tre punti

Riminitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Omag-Mt all’orizzonte c’è il Fenera Chieri, una delle realtà più strutturate della Serie A1. Per le atlete di coach Bellano, ancora in pieno processo di adattamento alla massima categoria, questa sfida rappresenta molto più di tre punti: è un banco di prova per capire quanto sia cresciuta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

volley omag mt 232L'Omag-Mt va in Asia in cerca di talenti: ufficiale l'arrivo della giovane promessa del volley cinese - E' considerata uno dei profili più interessanti del volley asiatico grazie alla combinazione di potenza, agilità e solidità tecnica ... Da riminitoday.it

volley omag mt 232Volley A1 donne: adesso &#232; ufficiale: Zhuang Yushan vestirà la casacca della Omag-Mt - Come anticipato nelle scorse settimane dal “Corriere Romagna”, la schiacciatrice Zhuang Yushan è ufficialmente una nuova ... Lo riporta corriereromagna.it

volley omag mt 232Volley Mercato: la Omag porta in Italia la cinese Zhuang Yushan - Ventidue anni, alta 1,84, schiacciatrice, &#232; uno dei prospetti più interessanti del volley asiatico. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Volley Omag Mt 232