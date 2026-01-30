Prenotare una visita a Roma e nel Lazio | cosa cambia dal 1º febbraio per ricette e liste d' attesa

Da febbraio, le regole per prenotare visite e esami a Roma e nel Lazio cambiano. Le ricette saranno valide più a lungo e si riducono i tempi di attesa per le prenotazioni. Nuove garanzie coprono anche più ambiti, offrendo maggiore sicurezza ai pazienti.

La Regione ha introdotto importanti variazioni, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa e allineare la validità delle prescrizioni per visite ed esami alla priorità clinica. Tutti i dettagli Dalla validità delle ricette per visite ed esami diagnostici, alle tempistiche per le prenotazioni, fino ai nuovi ambiti di garanzia. Da domenica primo febbraio cambiano le regole. La Regione, infatti, ha introdotto importanti variazioni, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa e allineare la validità delle prescrizioni per visite ed esami alla priorità clinica, come spiegato dal presidente Francesco Rocca a RomaToday.🔗 Leggi su Romatoday.it

Dal primo febbraio il Lazio introduce nuove regole per le ricette mediche.

A partire dal 1° febbraio, a Roma e nel Lazio, vengono introdotte nuove norme riguardanti le ricette mediche.

