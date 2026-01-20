Sanità a Viterbo e nel Lazio | nuove regole su ricette analisi e ambiti di garanzia Cosa cambia

Le recenti novità nel settore sanitario di Viterbo e del Lazio introducono modifiche su ricette, analisi e ambiti di garanzia. Tra aggiornamenti sulla validità delle prescrizioni, la riorganizzazione dei servizi di laboratorio e la creazione della nuova Asl 0, queste misure mirano a migliorare l’efficienza e l’accesso alle cure. Ecco cosa cambia e come si applicano le nuove regole nel territorio.

Dalla nuova validità delle ricette alla ridefinizione degli ambiti di garanzia. Dalla riorganizzazione della medicina di laboratorio all'istituzione della nuova Asl 0. Il nuovo anno si apre con una serie di novità sul fronte della sanità a Viterbo e nel Lazio. Con una serie di delibere, approvate negli ultimi giorni del 2025 dalla giunta regionale, il presidente Francesco Rocca (che ha anche la delega alla Sanità) ha introdotto alcune importanti novità. Eccole tutte. Dal primo febbraio cambieranno le validità delle ricette dematerializzate per i primi appuntamenti di visite specialistiche ed esami. Agli Stati Generali della Sanità, promossi dall'Azienda Sanitaria di Viterbo presso il Teatro dell'Unione, è stato presentato l'assetto organizzativo aziendale. Un confronto ricco di interventi che hanno richiamato obiettivi, linee guida e prospettive di sviluppo dei

