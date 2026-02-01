Uomo precipita da un ottavo piano e muore | non sembra un suicidio ma un omicidio

Un uomo è morto dopo essere caduto dall’ottavo piano di un edificio nel centro città. La scena del suo volo fa pensare a un omicidio, non a un suicidio come inizialmente si potrebbe pensare. La polizia ha trovato la casa in disordine, come se ci fosse stata una colluttazione. Ora gli inquirenti cercano di capire cosa sia successo davvero.

Il cadavere di un uomo che si è appena schiantato a terra dopo un volo di otto piani. Una casa trovata soqquadro, come se all'interno ci fosse stata una lotta. E qualche segno sul corpo che fa ipotizzare a un'aggressione precedente al volo. Sono questi gli elementi alla base di un possibile omicidio avvenuto nella serata di sabato a Pioltello (Milano). Omicidio e non suicidio come in un primo momento poteva sembrare. Via Cimarosa, quartiere Satellite, attorno alle 21.30 un tonfo precede la chiamata di un testimone che chiede aiuto: ha appena visto cadere un uomo dall'ottavo piano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un uomo di 31 anni è morto ieri sera a Pioltello dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un appartamento nel quartiere Satellite.

