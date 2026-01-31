Ladispoli cade dal cavalcaferrovia | uomo trasportato in elisoccorso al Gemelli

Questa mattina a Ladispoli un uomo è caduto dal cavalcaferrovia in via Mario Sironi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’uomo è stato trasportato d’urgenza in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni non sono ancora chiare.

Ladispoli – Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi in via Mario Sironi, dove un uomo di nazionalità italiana è caduto dal cavalcaferrovia 09 novembre 1989. L'allarme è scattato intorno alle 10.45 e sul posto sono arrivati rapidamente i Vigili del fuoco di Cerveteri, con l'equipaggio della 26A. I pompieri hanno raggiunto l'uomo e collaborato con il personale sanitario del 118 per le operazioni di soccorso. Considerate le condizioni della persona, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, atterrato in un campo adiacente alla zona dell'incidente, per consentire un trasferimento rapido e in sicurezza.

