Porti dal Governo via libera definitivo alla riforma

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente la riforma dei porti italiani, segnando un passo importante per il settore. La creazione di Porti d’Italia Spa mira a modernizzare e migliorare la gestione della logistica marittima, favorendo un’efficienza più sostenibile e coordinata. Questa riforma intende rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, con un approccio più strutturato e integrato per affrontare le sfide future.

Svolta per i porti italiani. Il consiglio dei ministri ha approvato la riforma del settore. Al centro della nuova strategia nasce Porti d’Italia Spa, una società pubblica che avrà l’obiettivo di cambiare il volto della logistica marittima del Paese. La riforma introduce una visione unitaria. porti d’Italia Spa, partecipata dal Ministero dell’Economia e vigilata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avrà un ruolo di regia nazionale: gestirà i grandi investimenti strategici, la manutenzione straordinaria e soprattutto promuoverà il sistema portuale italiano sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Dal Senato arriva il via libera definitivo alla riforma sulla separazione delle carriere: le opposizioni protestano mentre il centrodestra esulta

Leggi anche: Maturità, da Camera via libera definitivo alla riforma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mit: nasce Porti d’Italia Spa; Ampliamento del porto, scoppia la protesta: Giù le mani dalla spiaggia di via Ligea; Rixi | Con noi al governo la Liguria al centro Non si torni alla stagione dei no.

Porti italiani, via libera del governo alla riforma. Ecco cosa prevede - Per il governo migliora la competitività, chi è critico parla di svuotamento delle Authority ... rainews.it