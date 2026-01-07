Porti dal Governo via libera definitivo alla riforma

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente la riforma dei porti italiani, segnando un passo importante per il settore. La creazione di Porti d’Italia Spa mira a modernizzare e migliorare la gestione della logistica marittima, favorendo un’efficienza più sostenibile e coordinata. Questa riforma intende rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, con un approccio più strutturato e integrato per affrontare le sfide future.

Svolta per i porti italiani. Il consiglio dei ministri ha approvato la riforma del settore. Al centro della nuova strategia nasce Porti d’Italia Spa, una società pubblica che avrà l’obiettivo di cambiare il volto della logistica marittima del Paese. La riforma introduce una visione unitaria. porti d’Italia Spa, partecipata dal Ministero dell’Economia e vigilata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avrà un ruolo di regia nazionale: gestirà i grandi investimenti strategici, la manutenzione straordinaria e soprattutto promuoverà il sistema portuale italiano sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

